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Ученые научились вычислять риск смерти при коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Ученые научились вычислять риск смерти при COVID-19
Фото: Lenta.ru
Британские ученые разработали формулу, которая может вычислить шансы пациента выжить при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The Mirror.
Ученые считают, что это спасет многие жизни, поскольку так можно сделать метод лечения более индивидуальным.

«Инструмент определения риска» разделят пациентов на четыре отдельные группы — от низкого до очень высокого.

В первой категории риск смерти приходится на каждый сотый случай. В последней категории могут скончаться до 62 пациентов из ста.
Отмечается, что в формулу специалисты включили такие параметры, как возраст, пол, количество ранее существовавших заболеваний, частота дыхания и результаты двух анализов крови. При этом исследователи указали, что к механизму определения риска летального исхода можно прибегать только в случае госпитализации пациента.
Исследователи собрали клинические данные и провели тесты у пациентов с коронавирусом в 260 больницах Англии, Уэльса и Шотландии в период с февраля по май. Затем точность разработки была подтверждена на основе данных 22 тысяч пациентов, госпитализированных с конца мая по конец июня.
В июле американские медики выяснили, что излишний вес повлиял на повышенную смертность среди больных с коронавирусом. В группу риска внесли пациентов с ожирением моложе 65 лет. При этом оказалось, что недостаточный вес также является фактором риска.
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Коронавирус , Новости
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