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Стало известно, как ведется в России учет умерших от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 27 3 часа назад
Выяснилось, как в РФ ведется учет умерших от COVID
Фото: Газета.Ru
Сайт стопкоронавирус.рф рассказал в пятницу, как именно ведётся учет умерших от COVID-19.
В РФ основанием для внесения человека как умершего от коронавируса является паталогоанатомическое заключение. Таким образом, не любой, у кого по тестам или в результате посмертного вскрытия определён COVID-19, вносится в списки умерших от COVID-19.
В результате в России распространена формулировка "смерть от COVID-19", именно из таких случаев и складывается статистика смерти от коронавируса. Также имеет место формулировка "смерть с COVID-19" — в этой ситуации речь идет о подтвержденной коронавирусной инфекции, однако смерть в таких ситуациях произошла от другой причины.
В публикуемые на стопкоронавирус.рф показатели включаются лишь те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины.
В свою очередь, уточненная информация по числу смертей публикуется Росстатом. Она базируется на записи актов гражданского состояния.
Вот почему отсутствуют причины видеть за официальными цифрами какой-то "заговор", отмечается на сайте.
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Коронавирус , Росстат
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