Назван опасный эффект британской вакцины от COVID-19

Приостановка клинических испытаний британской вакцины AstraZeneca от коронавируса свидетельствуют о высоких стандартах безопасности, предъявляемым к подобным препаратам, и не являются редкостью, сообщил в интервью РИА Новости израильский иммунолог, глава отделения иерусалимской больницы Хадасса Ар-ацофим профессор Яков Беркун.

Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.

Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

"В основном приостановка испытаний — это довольно-таки частое явление, просто когда речь идёт о лекарствах, нет такого внимания СМИ. В принципе при каждом клиническом исследовании есть комиссия, которая проверяет безопасность препарата. И если любые побочные эффекты, комиссия должна решать, связано ли это с медикаментом или не связано. Если связано — опасно это или неопасно. И иногда для того, чтобы все проверить, они останавливают (исследования)", — сказал Беркун РИА Новости.

Случаем серьезных побочных эффектов, вызванных вакциной, профессор Яков Беркун назвал историю, когда прививка от ротавируса приводила к инвагинации кишечника у пациентов, причём первые случаи были зафиксированы уже после завершения испытаний, и прививка была отозвана. Теперь в мире действует строгий протокол проверки качества новых вакцин.

В случае с вакциной AstraZeneca речь идёт о возникновении острого поперечного миелита у одного из участников исследований, сообщил Беркун.

"Это воспалительный процесс сегментов спинного мозга, который может быть на разном уровне, но обычно на уровне груди. Если это происходит — все что ниже, может быть паралич. И у одного пациента, который получил эту прививку, было такое явление. Вполне может быть, что это связано с вакцинацией, потому что такие воспаления — это аутоиммунный воспалительный процесс, который может быть после инфекции или являться частью аутоиммунного заболевания. Это вызывает опасения", — рассказал Беркун.

В то же время такое заболевание может развиться и без связи с прививкой, считает эксперт. Если пока среди участников исследования зафиксирован только один такой случай, это может быть и не связано с прививкой, считает Беркун. Профессор подчеркивает, что данный пример доказывает, насколько высоки стандарты безопасности при разработке прививок.

"Хотел бы подчеркнуть, что данный пример говорит о том, насколько исследователи серьезно относятся к безопасности препаратов. Поскольку вакцину в отличие от лекарств, мы даём здоровым людям. И очень важно, чтобы у них был хороший уровень безопасности. Чтобы было как можно меньше побочных явлений. Несмотря на то, что для фирмы это связано с финансовыми потерями, но они сочли нужным остановить исследования и все внимательно проверить. Все это делается для того, чтобы мы получили не только качественную вакцину, которая вызывает необходимый эффект и предотвращает заболевание COVID-19, но и также была связана с минимальным количеством побочных явлений", — заключил профессор.

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