Стало известно о смертельном влиянии гриппа на COVID-19

Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может быть смертельно опасным для человека, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сайту Aif.ru.

Он напомнил, что грипп может перейти в пневмонию, есть опасность возникновения проблем с носоглоткой, бронхами и легкими. Заражение же коронавирусом — это в большинстве случаев бронхелегочное заболевание.

"В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно — и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум", — отметил врач.

При одновременном заражении этими двумя вирусами появляются сердечно-сосудистые проблемы, вплоть до полиорганной недостаточности.

При этом специалист подчеркнул, что течение этих заболеваний вместе зависит от многих факторов. Хороший сон и спортивная подготовка, по его словам, помогают легче переносить заражение.

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