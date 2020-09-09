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Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию 

Lenta.ru 5 часов назад
Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, была временно остановлена из-за возможной опасной побочной реакции у одного из пациентов. Об этом сообщает издание Stat News.
По словам представителя компании AstraZeneca, одного из лидеров гонки за вакциной против COVID-19, тестирование на эффективность и безопасность вакцины AZD1222 приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах. Необъяснимая реакция, возникшая у испытуемого, возможно, не связана с вакциной, однако приостановка исследований — это стандартный процесс при подозрении на заболевание, возникшее из-за прививания. Ожидается, что сам участник испытаний выздоровеет, хотя его симптомы пока не сообщаются.
Специалисты AstraZeneca собираются провести ускоренный анализ случая, чтобы минимизировать задержку клинических испытаний. Однако пока не ясно, как ситуация может повлиять на готовность вакцины. В настоящее время третью фазу испытаний проходят девять вакцин-кандидатов, и исследователи, работающие над другими препаратами, также начали поиск схожих случаев побочных реакций.

Хотя до сих пор неясно, насколько серьезным и редким может быть нежелательное явление, это, вероятно, повлияет на то, как быстро будут опубликованы данные клинических испытаний, проведенных в Великобритании.

Только эти данные позволят FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) одобрить выпуск вакцины для экстренного использования.
По результатам второй фазы испытаний 60 процентов испытуемых (всего 1000 участников) испытали такие побочные эффекты, как жар, головные боли, мышечные боли и чувствительность в месте инъекции, однако все они были незначительными. В третьей фазе испытаний будет задействовано около 30 тысяч американцев.
AZD1222 создана на базе обезвреженного аденовируса, вызывающего обычную простуду, в который добавлен ген одного из белков SARS-CoV-2. Подобные аденовирусные вакцины уже тестировались для борьбы с другими опасными вирусами, например, вирусом Эбола.
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Коронавирус , Видео
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