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Раскрыта причина опасности коронавируса для мужчин и пожилых 

Lenta.ru 8 часов назад
Раскрыта причина опасности ковид для мужчин и пожилых
Фото: Lenta.ru
Ученые Вашингтонского университета раскрыли причины, почему у мужчин и пожилых людей коронавирусная инфекция вызывает более опасные симптомы, чем у других групп населения. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи выделили и секвенировали (установили нуклеотидную последовательность) вирусную РНК из мазков, собранных у 430 пациентов с COVID-19 и 54 людей с отрицательными результатами тестов на коронавирус. После этого была проанализирована иммунная реакция испытуемых на вирус с учетом инфекционного статуса, вирусной нагрузки, возраста и пола.
Оказалось, что иммунные реакции активируются только через три дня после начала инфекции, а состав и функция иммунных клеток колеблются в зависимости от вирусной нагрузки, что свидетельствует о нарушениях в защитной реакции у мужчин и пожилых людей.
С момента начала пандемии SARS-CoV-2 у пожилых людей и мужчин наблюдался высокий уровень смертности, что может указывать на более слабые иммунные ответы, лежащие в основе плохих клинических исходов.
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