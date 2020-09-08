Названы неизлечимые последствия COVID-19 у детей

Ранее американские учёные выявили развитие многосистемного воспалительного синдрома у детей на фоне заболевания коронавирусом. По их мнению, данный синдром может развиться даже в случае, если ребенок переносит вирус в лёгкой форме.

Как отметил российский вирусолог Алексей Аграновский, если у ребёнка инфекция вызвала многосистемный воспалительный синдром, то очевидных методов его лечения у врачей нет.

Если мы не можем медикаментозно бороться с вирусом, то, наверное, мы не сможем и лечить такой синдром,

— рассказал он URA.RU.

Аграновский считает, что обнаруженная учёными связь между заболеваниями вполне возможна, поскольку коронавирус не привязан к какой-то определённой группе тканей и, согласно научным публикациям, способен поражать нервную и другие системы, включая мозг.

Как писал NEWS.ru, учёные практически с первых дней после начала вспышки коронавируса в Китае получили данные, что SARS-CoV-2 может проникать в различные ткани тела, в том числе в слизистую оболочку носа, пищевод, сосуды и сердце. Эта особенность инфекции объясняет, почему заболевшие страдают не только сбоями дыхательной системы, но и теряют чувство обоняния или испытывают проблемы с ЖКХ.

Ранее австрийские медики провели исследование в попытке выяснить, насколько длительными могут быть повреждения внутренних органов при коронавирусе. Они проследили за изменениями лёгких и сердца у нескольких десятков перенёсших COVID-19 пациентов. Исследование показало, что связанные с коронавирусной инфекцией патологии органов не носят постоянный характер и со временем проходят.