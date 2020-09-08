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Названы неизлечимых последствия коронавируса у детей 

News.ru 53 минуты назад
Названы неизлечимые последствия COVID-19 у детей
Фото: News.ru
Ранее американские учёные выявили развитие многосистемного воспалительного синдрома у детей на фоне заболевания коронавирусом. По их мнению, данный синдром может развиться даже в случае, если ребенок переносит вирус в лёгкой форме.
Как отметил российский вирусолог Алексей Аграновский, если у ребёнка инфекция вызвала многосистемный воспалительный синдром, то очевидных методов его лечения у врачей нет.

Если мы не можем медикаментозно бороться с вирусом, то, наверное, мы не сможем и лечить такой синдром,

— рассказал он URA.RU.
Аграновский считает, что обнаруженная учёными связь между заболеваниями вполне возможна, поскольку коронавирус не привязан к какой-то определённой группе тканей и, согласно научным публикациям, способен поражать нервную и другие системы, включая мозг.
Как писал NEWS.ru, учёные практически с первых дней после начала вспышки коронавируса в Китае получили данные, что SARS-CoV-2 может проникать в различные ткани тела, в том числе в слизистую оболочку носа, пищевод, сосуды и сердце. Эта особенность инфекции объясняет, почему заболевшие страдают не только сбоями дыхательной системы, но и теряют чувство обоняния или испытывают проблемы с ЖКХ.
Ранее австрийские медики провели исследование в попытке выяснить, насколько длительными могут быть повреждения внутренних органов при коронавирусе. Они проследили за изменениями лёгких и сердца у нескольких десятков перенёсших COVID-19 пациентов. Исследование показало, что связанные с коронавирусной инфекцией патологии органов не носят постоянный характер и со временем проходят.
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Коронавирус , РИА Ura.ru
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