Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 099 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 2 часа назад
5 099 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
В России выявлено 5 099 новых случаев коронавируса в 83 регионах за последние сутки. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 122 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 772 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 035 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 993 летальных исхода, выздоровело 850 049 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что у коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность.
Видео дня. 14 причин, чтобы пойти к онкологу
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как быстро снизить давление, не обращаясь к врачу
Как быстро снизить давление, не обращаясь к врачу
Ученые назвали самый несчастливый возраст человека
Ученые назвали самый несчастливый возраст человека
Перечислены самые полезные для сердца продукты
Перечислены самые полезные для сердца продукты
Что съесть, чтобы помочь печени нормально работать
Что съесть, чтобы помочь печени нормально работать
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
00:39
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
Болезни и лекарства
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
00:22
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
Коронавирус
14 причин, чтобы пойти к онкологу
03:31
14 причин, чтобы пойти к онкологу
ЗОЖ
Почему у вас часто немеют руки
02:00
Почему у вас часто немеют руки
ЗОЖ
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
04:05
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
Коронавирус ЗОЖ
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
02:58
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
Новости
Как восстановить иммунитет за считанные дни
00:57
Как восстановить иммунитет за считанные дни
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение