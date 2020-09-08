5 099 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Все новости на карте

В России выявлено 5 099 новых случаев коронавируса в 83 регионах за последние сутки. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни.

стопкоронавирус.рф

Кроме того, зафиксировано 122 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 772 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 035 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 993 летальных исхода, выздоровело 850 049 человек.