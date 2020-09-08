Доказана выработка иммунитета после заражения COVID-19

Ученые Оксфордского университета в США доказали, что заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в большинстве случаев вызывает выработку устойчивого Т-клеточного иммунного ответа. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Immunology.

Хотя уже известно, что после инфицирования COVID-19 развивается реакция антител В-клеток, было неясно, может ли патоген заставить иммунную систему вырабатывать вирус-специфичные Т-клетки, которые способствуют выздоровлению и обеспечивают защиту от последующих инфекций.

Исследователи проанализировали образцы крови 14 тяжелых пациентов с COVID-19 и 28 человек с легкими симптомами, чтобы определить белки, содержащие эпитопы — фрагменты, с которыми специфично связываются Т-клетки. Оказалось, что у людей с легкой формой COVID-19 была другая картина Т-клеточного ответа по сравнению с людьми с более тяжелой инфекцией.

Хотя низкокачественный Т-клеточный ответ может способствовать сохранению вируса SARS-CoV-2 и высокому риску смерти от COVID-19, выздоровевшие пациенты вне зависимости от тяжести заболевания по-прежнему сохраняли Т-клеточную память на протяжении двух месяцев после заражения.

Исследователи также обнаружили, что коронавирусный S-белок часто распознается Т-клетками выздоровевших пациентов, что подтверждает эффективность использующихся подходов по разработке вакцин. Кроме того, другие части вируса, включая его мембрану и нуклеопротеины, также вызывают сильный Т-клеточный иммунный ответ, что увеличивает число возможных мишеней для вакцин.