Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Доказана выработка иммунитета после заражения коронавирусом 

Lenta.ru 3 часа назад
Доказана выработка иммунитета после заражения COVID-19
Фото: Lenta.ru
Ученые Оксфордского университета в США доказали, что заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в большинстве случаев вызывает выработку устойчивого Т-клеточного иммунного ответа. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Immunology.
Хотя уже известно, что после инфицирования COVID-19 развивается реакция антител В-клеток, было неясно, может ли патоген заставить иммунную систему вырабатывать вирус-специфичные Т-клетки, которые способствуют выздоровлению и обеспечивают защиту от последующих инфекций.
Исследователи проанализировали образцы крови 14 тяжелых пациентов с COVID-19 и 28 человек с легкими симптомами, чтобы определить белки, содержащие эпитопы — фрагменты, с которыми специфично связываются Т-клетки. Оказалось, что у людей с легкой формой COVID-19 была другая картина Т-клеточного ответа по сравнению с людьми с более тяжелой инфекцией.
Хотя низкокачественный Т-клеточный ответ может способствовать сохранению вируса SARS-CoV-2 и высокому риску смерти от COVID-19, выздоровевшие пациенты вне зависимости от тяжести заболевания по-прежнему сохраняли Т-клеточную память на протяжении двух месяцев после заражения.
Исследователи также обнаружили, что коронавирусный S-белок часто распознается Т-клетками выздоровевших пациентов, что подтверждает эффективность использующихся подходов по разработке вакцин. Кроме того, другие части вируса, включая его мембрану и нуклеопротеины, также вызывают сильный Т-клеточный иммунный ответ, что увеличивает число возможных мишеней для вакцин.
Видео дня. 14 причин, чтобы пойти к онкологу
Последние новости
Колесникову задержали на границе с Украиной Колесникову задержали на границе с Украиной Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустили в гражданский оборот Германия засекретила анализы Навального Германия засекретила анализы Навального
Комментарии 2
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван частый симптом появления рака кишечника
Назван частый симптом появления рака кишечника
Ученые назвали самый несчастливый возраст человека
Ученые назвали самый несчастливый возраст человека
Перечислены самые полезные для сердца продукты
Перечислены самые полезные для сердца продукты
Онколог назвал признаки рака кожи
Онколог назвал признаки рака кожи
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
00:39
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
Болезни и лекарства
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
00:22
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
Коронавирус
14 причин, чтобы пойти к онкологу
03:31
14 причин, чтобы пойти к онкологу
ЗОЖ
Почему у вас часто немеют руки
02:00
Почему у вас часто немеют руки
ЗОЖ
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
04:05
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
Коронавирус ЗОЖ
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
02:58
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
Новости
Как восстановить иммунитет за считанные дни
00:57
Как восстановить иммунитет за считанные дни
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение