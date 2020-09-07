Врач предупредил о повреждениях мозга после ковид

Среди негативных последствий для организма после перенесенного COVID-19 выделяется так называемый постковидный синдром, который проявляется у нескольких процентов переболевших коронавирусом. Об этом россиян предупредил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинский наук, профессор Павел Воробьев , сообщает «Комсомольская правда».

Синдром вызван повреждениями головного мозга, которые иногда можно выявить с помощью компьютерной томографии. В частности, патология выражается в виде воспаления и повсеместного тромбоза микрососудов. Это наносит удар по периферической и вегетативной нервным системам.

Основные симптомы патологического состояния: скачки давления, ощущение нарушения ритма, чувство замирания сердца, головная боль, слабость, одышка, чувство нехватки воздуха, зевота, плаксивость, депрессия, необычные сны, потеря аппетита, сбои в работе кишечника. Наблюдаются перепады температуры тела из-за нарушения центра терморегуляции в мозге.

Воробьев отметил, что врачи нередко лечат отдельные проявления постковидного синдрома, иногда отправляют пациента к психотерапевту.

«Мол, это у вас все от нервов. Не понимая, насколько они попадают в точку: действительно от нервов. Вот только психиатрия тут ни при чем»,

— сказал медик.

Он добавил, что эффективного метода лечения синдрома пока нет. Возможно терапия будет включать применение гормонов, плазмофореза, прямых антикоагулянтов, используемых для профилактики инсультов и инфарктов.