Вакцину от ковид назвали «неокончательным решением»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не является окончательным решением, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

«Иммунитет, который возникает после вакцины, сопоставим с иммунитетом, который возникает при натуральной инфекции. А нам для эффективной борьбы с коронавирусом нужен иммунитет, который превышает его»,

— пояснила специалист.

При этом Баранова подчеркнула, что российская вакцина станет первым барьером на пути распространения коронавирусной инфекции. Также ожидается, что «Спутник V» поможет нам продержаться до появления более совершенных вакцин с эффектами более длительного действия.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин , производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Путин также анонсировал появление в сентябре второй вакцины от центра «Вектор».

Предполагается, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но точные выводы можно будет сделать только после завершения исследований.