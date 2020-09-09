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Вакцину «Спутник V» назвали «неокончательным решением» 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Вакцину от ковид назвали «неокончательным решением»
Фото: Lenta.ru
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не является окончательным решением, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

«Иммунитет, который возникает после вакцины, сопоставим с иммунитетом, который возникает при натуральной инфекции. А нам для эффективной борьбы с коронавирусом нужен иммунитет, который превышает его»,

— пояснила специалист.
При этом Баранова подчеркнула, что российская вакцина станет первым барьером на пути распространения коронавирусной инфекции. Также ожидается, что «Спутник V» поможет нам продержаться до появления более совершенных вакцин с эффектами более длительного действия.
О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Путин также анонсировал появление в сентябре второй вакцины от центра «Вектор».
Предполагается, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но точные выводы можно будет сделать только после завершения исследований.
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Коронавирус , Владимир Путин , Джордж Мейсон , РИА Новости
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