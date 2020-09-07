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Разработку вакцины от COVID в РФ начали до пандемии 

Lenta.ru и ещё 11 48 минут назад
Разработку вакцины от COVID в РФ начали до пандемии
Фото: Lenta.ru
Российские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса еще задолго до пандемии, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, над технологией создания препарата работали три поколения научных сотрудников в течение 25 лет. Изначально его планировали использовать для генной терапии, когда в организм вводится здоровый человеческий ген для замены поврежденного. В 2014 году методику применили для конструирования векторных вакцин, в частности, от вируса Эбола. Ее тестировали в том числе два года в африканской стране Гвинее, где был очаг инфекции, и она показала хорошие результаты по безопасности и иммуногенности.
Первый препарат от коронавируса на базе технологии стали разрабатывать 2-2,5 года назад. Тогда была цель сделать вакцину от вируса MERS, который вызывает ближневосточный респираторный синдром, и летальность от него составляет 40 процентов. После второй фазы клинических испытаний работавшие над препаратом сотрудники исследовательского центра переключились на вакцину против COVID-19. В итоге вакцина от MERS стала прообразом вакцины от нового коронавируса, по нуклеотидной последовательности они схожи почти на 80 процентов.

«Когда мы получили в конце февраля госзадание, мы знали уже все детали препарата, который должны были конструировать. Нам надо было только последовательность вируса MERS заменить на последовательность COVID-19 в тех же носителях, в тех же векторах, в тех же дозах», — сказал Гинцбург, добавив, что ученые также были в курсе, какие дозы препарата вводить животным и какие примерно — человеку.

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Коронавирус , Новости , Александр Гинцбург , газета "Известия"
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