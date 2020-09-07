Разработку вакцины от COVID в РФ начали до пандемии 

Российские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса еще задолго до пандемии, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

По его словам, над технологией создания препарата работали три поколения научных сотрудников в течение 25 лет. Изначально его планировали использовать для генной терапии, когда в организм вводится здоровый человеческий ген для замены поврежденного. В 2014 году методику применили для конструирования векторных вакцин, в частности, от вируса Эбола. Ее тестировали в том числе два года в африканской стране Гвинее, где был очаг инфекции, и она показала хорошие результаты по безопасности и иммуногенности.

Первый препарат от коронавируса на базе технологии стали разрабатывать 2-2,5 года назад. Тогда была цель сделать вакцину от вируса MERS, который вызывает ближневосточный респираторный синдром, и летальность от него составляет 40 процентов. После второй фазы клинических испытаний работавшие над препаратом сотрудники исследовательского центра переключились на вакцину против COVID-19. В итоге вакцина от MERS стала прообразом вакцины от нового коронавируса, по нуклеотидной последовательности они схожи почти на 80 процентов.