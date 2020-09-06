Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева оценила опасность коронавируса. Об этом она рассказала во время эфира программы «Здоровье» на Первом канале в воскресенье, 6 сентября.

Врач заявила, что «коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь». В качестве доказательства она привела статистику ежедневной смертности от разных заболеваний. Выяснилось, что COVID-19 в ней стоит на 17 месте, а на первом — туберкулез. В пятерку списка также вошли гепатит B, пневмония, СПИД, ВИЧ и малярия.

Доктор поинтересовалась у зрителей, почему во время пандемии коронавируса люди забыли о других болезнях, с которыми человечество не может справиться, несмотря на наличие вакцин и лекарств.

Ранее в сентябре Елена Малышева сделала прогноз относительно второй волны коронавируса. Она отметила, что российская медицина готова к возможному росту числа заразившихся. Она также добавила, что сейчас доктора знают, как лечить коронавирус.

Елена Малышева — российский врач-терапевт и доктор медицинских наук, а также ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», которые выходят на Первом канале. В названных передачах часто используются макеты и костюмы, в них принимают участие дети. Это делает эфиры запоминающимися, но и вызывает общественный резонанс.