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Малышева оценила опасность коронавируса 

Lenta.ru и ещё 8 5 часов назад
Малышева оценила опасность коронавируса
Фото: Lenta.ru
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева оценила опасность коронавируса. Об этом она рассказала во время эфира программы «Здоровье» на Первом канале в воскресенье, 6 сентября.
Врач заявила, что «коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь». В качестве доказательства она привела статистику ежедневной смертности от разных заболеваний. Выяснилось, что COVID-19 в ней стоит на 17 месте, а на первом — туберкулез. В пятерку списка также вошли гепатит B, пневмония, СПИД, ВИЧ и малярия.
Доктор поинтересовалась у зрителей, почему во время пандемии коронавируса люди забыли о других болезнях, с которыми человечество не может справиться, несмотря на наличие вакцин и лекарств.
Ранее в сентябре Елена Малышева сделала прогноз относительно второй волны коронавируса. Она отметила, что российская медицина готова к возможному росту числа заразившихся. Она также добавила, что сейчас доктора знают, как лечить коронавирус.
Елена Малышева — российский врач-терапевт и доктор медицинских наук, а также ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», которые выходят на Первом канале. В названных передачах часто используются макеты и костюмы, в них принимают участие дети. Это делает эфиры запоминающимися, но и вызывает общественный резонанс.
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Коронавирус , Елена Малышева
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