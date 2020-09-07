Названа доля переболевших COVID-19 россиян 

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С 1 января COVID-19 переболели менее 1 процента населения России (0,6 процента). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова , передает ТАСС в понедельник, 7 сентября.

«На сегодняшний день Россия — лидер по количеству обследованных на 100 тысяч населения», — подчеркнула глава ведомства.

Также она отметила, что наличие популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции варьируется от 4-х до 50 процентов в зависимости от региона.