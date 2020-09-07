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Названа доля переболевших COVID-19 россиян 

Lenta.ru и ещё 37 3 часа назад
С 1 января COVID-19 переболели менее 1 процента населения России (0,6 процента). Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 7 сентября.

«На сегодняшний день Россия — лидер по количеству обследованных на 100 тысяч населения», — подчеркнула глава ведомства.

Также она отметила, что наличие популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции варьируется от 4-х до 50 процентов в зависимости от региона.
Кроме того, Попова назвала дату завершения клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор». Она уточнила, что такие сроки продиктованы условием Минздрава, при котором первые пять добровольцев будут получать вакцину с интервалом в 72 часа.
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Коронавирус , Видео , Анна Попова , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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