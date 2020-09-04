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5110 новых случаев коронавируса выявлено в России

Анастасия Иванова
23 минуты назад
За последние сутки в России выявлено 5 110 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни.
Стопкоронавирус. РФ
За сутки зафиксировано 121 летальных исходов, полностью выздоровело 5 822 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов, выздоровело 832 747 человек.
Коронавирус,Елена Малышева,
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