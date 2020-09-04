5110 новых случаев коронавируса выявлено в России

За последние сутки в России выявлено 5 110 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов, выздоровело 832 747 человек.