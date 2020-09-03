Выяснилось, как защититься от COVID во время секса

Глава министерства здравоохранения Канады Тереза Тэм описала способы обезопасить секс во время пандемии коронавируса. Ее слова приводит Daily Mail.
Эксперт заявила, что шанс заразиться COVID-19 через сперму или вагинальную жидкость крайне мал. А вот при поцелуях подхватить инфекцию очень просто. Поэтому во время секса обоим партнерам стоит надевать защитные маски.
«Риск можно снизить, если надеть маску, закрывающую рот и нос, избегая близости лицом к лицу и поцелуев. Это связано с тем, что вирус распространяется через респираторные капли, которые могут попасть в нос и рот»,
— отметила эксперт.
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