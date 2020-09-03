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Эксперт рассказала, как защититься от COVID-19 во время секса 

Рамблер 1 час назад
Выяснилось, как защититься от COVID во время секса
Фото: depositphotos.com
Глава министерства здравоохранения Канады Тереза Тэм описала способы обезопасить секс во время пандемии коронавируса. Ее слова приводит Daily Mail.
Эксперт заявила, что шанс заразиться COVID-19 через сперму или вагинальную жидкость крайне мал. А вот при поцелуях подхватить инфекцию очень просто. Поэтому во время секса обоим партнерам стоит надевать защитные маски.

«Риск можно снизить, если надеть маску, закрывающую рот и нос, избегая близости лицом к лицу и поцелуев. Это связано с тем, что вирус распространяется через респираторные капли, которые могут попасть в нос и рот»,

— отметила эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что порнозвезда рассказала о своем главном кошмаре.
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