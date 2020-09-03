В регионе РФ вновь развернут ковидный госпиталь 

В Ивановской области решили вновь развернуть инфекционный госпиталь в связи с ростом числа случаев COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На базе местной городской клинической больницы №8 снова планируется развернуть 150. Наряду с ростом заболеваемости COVID-19 такое решение принято в связи с приближающимся сезоном гриппа и ОРВИ.

«Все материальные запасы, лекарства, оборудование в больнице есть. Больницу поддержим кадрами», — подчеркнул руководитель областного департамента здравоохранения Артур Фокин.