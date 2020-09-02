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В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В Турции заявили о втором пике пандемии COVID-19
Фото: РИА Новости
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой волны. Анкара, Стамбул, Измир, Бурса все еще в ряду высокого риска", — рассказал глава турецкого минздрава.

Фахреттин Коджа сообщил, что в среду в Турции было зафиксировано 1596 новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель с 15 июня. Всего в стране зарегистрировано 273 301 случай COVID-19.
По словам главы ведомства, на данный момент больше всего заражений в Анкаре.

"Начали принимать меры, особенно в отношении социальной дистанции. Людям старше определенного возраста ограничен вход в разные учреждения. Но пока на повестке дня нет таких мер, как комендантский час", — сказал Коджа.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам объяснили, как избежать проблем после Турции.
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Коронавирус , COVID-19 , Пандемия коронавируса , Минздрав РФ
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