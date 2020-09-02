В Турции заявили о втором пике пандемии COVID-19

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой волны. Анкара, Стамбул, Измир, Бурса все еще в ряду высокого риска", — рассказал глава турецкого минздрава.

Фахреттин Коджа сообщил, что в среду в Турции было зафиксировано 1596 новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель с 15 июня. Всего в стране зарегистрировано 273 301 случай COVID-19.

По словам главы ведомства, на данный момент больше всего заражений в Анкаре.