В Турции заявили о втором пике пандемии COVID-19

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой волны. Анкара, Стамбул, Измир, Бурса все еще в ряду высокого риска", — рассказал глава турецкого минздрава.
Фахреттин Коджа сообщил, что в среду в Турции было зафиксировано 1596 новых случаев коронавируса. Это рекордный показатель с 15 июня. Всего в стране зарегистрировано 273 301 случай COVID-19.
По словам главы ведомства, на данный момент больше всего заражений в Анкаре.
"Начали принимать меры, особенно в отношении социальной дистанции. Людям старше определенного возраста ограничен вход в разные учреждения. Но пока на повестке дня нет таких мер, как комендантский час", — сказал Коджа.
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