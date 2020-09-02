В Турции объявили о втором пике пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

"Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой волны. Анкара, Стамбул, Измир, Бурса все еще в ряду высокого риска", — сказал Коджа журналистам.

Он добавил, что также много новых случаев заражения наблюдаются в восточных провинциях страны — Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.

По приведенным министром данным, в среду в Турции было зарегистрировано 1596 новых случаев коронавируса, это самый большой суточный прирост с 15 июня. Общее число зараженных достигло 273 301, 45 человек умерли за сутки, с начала пандемии — 6462. Коджа сообщил накануне, что число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 1572, умерли 47 больных, это их наибольшее число с 15 мая.

Сейчас в Турции наибольшее число случаев коронавируса регистрируется в Анкаре — их в два раза больше чем в Стамбуле, сообщил Коджа.

"Поэтому мы больше работаем над Анкарой и начали принимать меры, особенно в отношении социальной дистанции. Людям старше определенного возраста ограничен вход в разные учреждения. Но пока на повестке дня нет таких мер, как комендантский час",

— сказал глава минздрава.

Он добавил, что нельзя говорить о потере контроля над пандемией, но "в некоторых провинциях ситуация пограничная".