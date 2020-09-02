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8 неочевидных симптомов заражения коронавирусом 

Kdpconsulting.ru 21 минуту назад
8 неочевидных симптомов заражения COVID-19
Фото: Depositphotos
Заражение коронавирусом, помимо классических симптомов, может иметь неочевидные признаки, не сразу позволяющие заподозрить опасное заболевание. Об этом предупреждает переболевший COVID-19 британский ученый Пол Гарнер.
Профессор инфекционных болезней Ливерпульской школы тропической медицины Пол Гарнер опубликовал в медицинском журнале BMJ статью, в которой подробно описал все происходившее с ним во время заболевания, вызванного заражением новым коронавирусом. При этом им были названы неочевидные симптомы инфекции.
Заболевший профессор не был госпитализирован, его лечение в домашних стенах оказалось долгим и крайне изнурительным процессом.

«В течение почти семи недель я словно провел на американских горках с эпизодами спада болезни и ее ухудшением. В какой-то момент стало так плохо, что я решил: это смерть»,

— рассказал он в статье.
По словам Гарнера, в первые дни после заражения вирус проявился неочевидным симптомом, поэтому никаких подозрений о COVID-19 у него не возникло. Этим симптомом стала боль в икре ноги.
Впоследствии симптоматика инфекции расширилась, а также ухудшилось общее самочувствие. Был выполнен анализ, и он показал, что произошло заражение.

«Боль в ноге стала лишь одним из необычных симптомов, которые возникали в дальнейшем. По мере развития заболевания практически ежедневно появлялись странные для меня ощущения. Одним из самых неприятных оказалось изменение в сознании. Способность четко мыслить исчезла, мой разум был в полном беспорядке»,

— поделился ученый.
Среди нетипичных симптомов коронавирусной инфекции профессор Гарнер выделил следующие:
  • сумбурность мыслей,
  • расстройство желудка,
  • звон в ушах,
  • ощущение игл, впивающихся в кожу,
  • сильная мышечная боль,
  • головокружение,
  • обострение артрита в руках.

«Людям с длительным течением болезни нужна помощь, чтобы справиться с постоянно меняющимися, причудливыми симптомами и их непредсказуемым течением»,

— заявил исследователь.
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