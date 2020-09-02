8 неочевидных симптомов заражения COVID-19

Заражение коронавирусом, помимо классических симптомов, может иметь неочевидные признаки, не сразу позволяющие заподозрить опасное заболевание. Об этом предупреждает переболевший COVID-19 британский ученый Пол Гарнер.
Профессор инфекционных болезней Ливерпульской школы тропической медицины Пол Гарнер опубликовал в медицинском журнале BMJ статью, в которой подробно описал все происходившее с ним во время заболевания, вызванного заражением новым коронавирусом. При этом им были названы неочевидные симптомы инфекции.
Заболевший профессор не был госпитализирован, его лечение в домашних стенах оказалось долгим и крайне изнурительным процессом.
«В течение почти семи недель я словно провел на американских горках с эпизодами спада болезни и ее ухудшением. В какой-то момент стало так плохо, что я решил: это смерть»,
— рассказал он в статье.
По словам Гарнера, в первые дни после заражения вирус проявился неочевидным симптомом, поэтому никаких подозрений о COVID-19 у него не возникло. Этим симптомом стала боль в икре ноги.
Впоследствии симптоматика инфекции расширилась, а также ухудшилось общее самочувствие. Был выполнен анализ, и он показал, что произошло заражение.
«Боль в ноге стала лишь одним из необычных симптомов, которые возникали в дальнейшем. По мере развития заболевания практически ежедневно появлялись странные для меня ощущения. Одним из самых неприятных оказалось изменение в сознании. Способность четко мыслить исчезла, мой разум был в полном беспорядке»,
— поделился ученый.
Среди нетипичных симптомов коронавирусной инфекции профессор Гарнер выделил следующие:
- сумбурность мыслей,
- расстройство желудка,
- звон в ушах,
- ощущение игл, впивающихся в кожу,
- сильная мышечная боль,
- головокружение,
- обострение артрита в руках.
«Людям с длительным течением болезни нужна помощь, чтобы справиться с постоянно меняющимися, причудливыми симптомами и их непредсказуемым течением»,
— заявил исследователь.