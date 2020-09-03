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Врач описала способы обезопаситься от коронавируса во время секса 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Названы способы защититься от COVID-19 во время секса
Фото: Westend61 RF / zerocreatives / Diomedia
Во время занятий сексом партнерам необходимо надевать защитные маски, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Способы обезопасить секс во время пандемии описала главный врач Канады Тереза Тэм (Theresa Tam), сообщает Daily Mail.
Она утверждает, что вероятность подхватить инфекцию через сперму или вагинальную жидкость мала, но высока при поцелуях.

«Риск можно снизить, если надеть маску, закрывающую рот и нос, избегая близости лицом к лицу и поцелуев. Это связано с тем, что вирус распространяется через респираторные капли, которые могут попасть в нос и рот», — рассказала специалист, призвав соблюдать меры предосторожности.

Тэм подчеркнула, что инфекция передается и через личные вещи, с которыми человек может соприкоснуться, а потом дотронуться до носа или рта. Врач посоветовала контролировать себя и проверять партнеров на наличие симптомов коронавируса перед любой сексуальной активностью.
В августе защитные медицинские маски стали новым модным тредом из-за пандемии коронавируса. Речь идет о масках, к которым помимо резинок по бокам дополнительно крепятся длинные цепи. По словам модных экспертов, полученная конструкция напоминает очки с закрепленным к дужкам шнурком, который позволяет повесить аксессуар на шею.
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Коронавирус , Новости
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