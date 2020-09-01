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Найдено лекарство против смертельного осложнения от коронавируса 

Lenta.ru 10 часов назад
Найдено средство от опасного осложнения при COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые Осакского университета в Японии нашли способ бороться с чрезмерной активацией цитокинов при тяжелом течении COVID-19, приводящей к смертельно опасному цитокиновому шторму. До этого не существовало специфической иммунотерапии для лечения этого состояния. О потенциальном лекарстве против осложнения при заражении коронавирусом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи изучили содержание цитокинов в крови 91 пациента с синдромом высвобождения цитокинов (СВЦ), который развился при бактериальном сепсисе, остром респираторном дистресс-синдроме или ожогах.
У всех тестируемых людей наблюдались высокие уровни таких способствующих воспалению молекул, как интерлейкин IL-6, IL-8, IL-10 и MCP-10, а также белка PAI-1. PAI-1, переизбыток которого также возникает у людей с тяжелыми случаями пневмонии, вызывает образование небольших тромбов в сосудах по всему телу, включая легкие.
Поскольку уровень IL-6 был коррелирован с содержанием других цитокинов и PAI-1, ученые пришли к выводу, что передача сигналов IL-6 в эндотелии (слоев клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов) имеет решающее значение для развития СВЦ после инфекции или травмы и может играть роль в патогенезе COVID— 19.
Это подтверждается тем, что, когда пациентов с тяжелой формой COVID-19 лечили препаратом тоцилизумабом на основе человеческих моноклональных антител, блокирующим передачу сигналов IL-6, уровни PAI-1 быстро снижались и тяжелые симптомы значительно уменьшались.
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