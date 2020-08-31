«Нагло воруют»: как штрафуют за тесты на COVID-19 

Мир после карантина никогда не станет прежним. Больше всего это заметно по измененным правилам передвижения. Границы большинства стран до сих пор закрыты, а чтобы поехать в открытую Турцию, предстоит прояснить некоторые бюроктратические моменты. Например, вы можете получить штраф за тест на COVID-19. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

Когда турист возвращается в Россию из-за границы, ему необходимо сдать тест на коронавирус и загрузить свои данные на портале государственных услуг. Правда, далеко не всегда загруженные тесты программа отправляет вовремя, люди получают штрафы. Если не оплатить штраф вовремя, то есть риск получить двойной штраф и даже административное правонарушение. Что же делать?

"Госуслуги не всегда передают все поступившие данные в Роспотребнадзор, который контролирует вернувшихся в страну граждан. Либо же передают, но данные просто затерялись, никто из них ошибку не признает. Если летишь всей семьей, то сумма штрафа не маленькая".

В Сети люди делятся правилами безопасности: сохраняйте все данные в течение нескольких месяцев, не удаляйте письмо с результатами теста с электронной почты, а еще лучше — распечатайте его. Все эти действия помогут вам получить доказательства того, что вы все сделали вовремя.

Бывалые путешественники просят проверять сайт государственных услуг на наличие новых штрафов. При возникновении неприятной ситуации, необходимо сразу позвонить в Роспотребнадзор, чтобы прояснить все обстоятельства.

"Знакомые лично ездили в региональное отделение Роспотребнадзора с результатом тестов. Показали свои анализы, их прикрепили к данным и сняли штраф".

Конечно, многие считают, что это не ошибка системы, а желание "поживиться на штрафах".