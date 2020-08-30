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Онколог назвал способ уберечь больных раком от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 11 3 часа назад
Врач назвал способ уберечь больных раком от COVID
Фото: Lenta.ru
Чтобы уберечь больных раком от коронавируса, дома необходимо создать специальный режим. О таком способе защиты рассказал радиостанции «Говорит Москва» главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
По его словам, опасность заражения возникнет с началом учебного года, когда дети начнут ходить в школу. Предполагается, что они могут принести инфекцию домой.
Каприн считает, что члены семьи должны соблюдать самодисциплину и установить у входа в дом «специальные корытца с жидкостью».

«Человек приходит с улицы — стоит 30 секунд в этом тазике», — объяснил онколог.

Он также рекомендовал сразу уничтожать перчатки и защитную маску, и надеть дома новую.
В конце июня Каприн рассказал, что в России ожидаются четыре волны последствий коронавируса, связанных с заболеванием раком. По его словам, первая волна будет представлять собой «непосредственный вред от коронавируса для онкологической службы». Затем возникнет проблема с ограничением ресурсов, во время третьей волны будет ощущаться эффект от вынужденной приостановки лечения хронических заболеваний. Онколо считает, что четвертой волной станет психическое расстройство.
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Коронавирус , Новости , Андрей Каприн , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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