Врач назвал способ уберечь больных раком от COVID

Андрей Каприн. Чтобы уберечь больных раком от коронавируса, дома необходимо создать специальный режим. О таком способе защиты рассказал радиостанции «Говорит Москва» главный онколог Минздрава

По его словам, опасность заражения возникнет с началом учебного года, когда дети начнут ходить в школу. Предполагается, что они могут принести инфекцию домой.

Каприн считает, что члены семьи должны соблюдать самодисциплину и установить у входа в дом «специальные корытца с жидкостью».

«Человек приходит с улицы — стоит 30 секунд в этом тазике», — объяснил онколог.

Он также рекомендовал сразу уничтожать перчатки и защитную маску, и надеть дома новую.

В конце июня Каприн рассказал, что в России ожидаются четыре волны последствий коронавируса, связанных с заболеванием раком. По его словам, первая волна будет представлять собой «непосредственный вред от коронавируса для онкологической службы». Затем возникнет проблема с ограничением ресурсов, во время третьей волны будет ощущаться эффект от вынужденной приостановки лечения хронических заболеваний. Онколо считает, что четвертой волной станет психическое расстройство.