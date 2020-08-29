Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России назвали ключевой момент в борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru 4 часа назад
В России назвали ключевой момент в борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
Решение президента России Владимира Путина и оперативного штаба приостановить деятельность некоторых учреждений в самом начале пандемии коронавируса стало ключевым моментом в борьбе с инфекцией. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Омской области Александр Бурков.
По его мнению, объявленная в стране нерабочая неделя позволила системе здравоохранения подготовиться к пандемии.

«Именно та неделя сыграла решающую роль в дальнейшем развитии событий. Да, тогда это было болезненно, но именно это решение спасло многие жизни», — добавил Бурков.

Путин объявил нерабочую неделю в ходе обращения к россиянам 25 марта. Позже в рамках борьбы с распространением коронавируса режим продлевали несколько раз.
За последние сутки в России выявили 4941 случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 985 346 случаев коронавируса в 85 регионах, скончались 17 025 человек.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.
Последние новости
Путин объявил дату начала учебного года в России Путин объявил дату начала учебного года в России Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко Один из задержанных в Минске «вагнеровцев» рассказал о встрече с сыном Лукашенко В Минске началась женская акция солидарности В Минске началась женская акция солидарности
Комментарии
Коронавирус , Александр Бурков , Владимир Путин , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые раскрыли причину долголетия японцев
Ученые раскрыли причину долголетия японцев
Как очистить печень без помощи врачей
Как очистить печень без помощи врачей
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
Как быстро избавиться от похмелья
Как быстро избавиться от похмелья
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
00:16
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение