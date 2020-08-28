Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница

Потеря обоняния — один из самых распространенных симптомов при COVID-19. Однако нередко пациенты лишаются нюха, даже подцепив обычную простуду. Если проявился данный симптом, возможно ли отличить один недуг от другого? Разбирался "Рамблер".

Не так давно ученые провели исследование и установили ряд особенностей в случае потери обоняния при коронавирусе. Оказалось, что у пациентов с COVID-19 способность воспринимать запахи восстанавливается в течение нескольких недель после выздоровления. При этом множество других инфекций вызывают гораздо более длительную потерю обоняния.

Кроме того, при некоторых иных заболеваниях, например, при ОРВИ, пациент лишается обоняния из-за проблем с верхними дыхательными путями, то есть из-за заложенности носа. Вместе с тем пациенты с коронавирусом зачастую не испытывают проблем с носом, но тем не менее теряют обоняние.

Многие люди опасаются того, что COVID-19 навсегда лишает нюха, однако ученые успокаивают, — такое вряд ли может произойти. По словам Сандипа Роберт Датта, доцент нейробиологии в Институте Блаватника при Медицинской школе Гарварда , риск повреждения нейронных цепей и перманентной потери обоняния при заражении COVID-19 крайне невелик.

Однако при этом ученый призвал не делать поспешных выводов: для того, чтобы сделать однозначное заявление, необходимо провести еще ряд исследований.