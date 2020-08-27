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Стало известно о второй российской вакцине от COVID 

Lenta.ru 1 час назад
Стало известно о второй российской вакцине от COVID
Фото: Lenta.ru
Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре. Ее скорое появление анонсировал президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24», трансляция которого идет на YouTube.
По мнению президента, второй препарат будет надежным и эффективным. Он предположил, что российские вакцины будут конкурировать между собой, так как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.
Путин также выразил надежду, что удалось пройти пик заболеваемости коронавирусом и «создать необходимые условия для дальнейшей работы». Он призвал граждан помнить, что коронавирус никуда не делся и надо соблюдать меры безопасности.
Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор», сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». 15 августа было запущено его производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.
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Коронавирус , Владимир Путин
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