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Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19 

Газета.Ru и ещё 19 2 часа назад
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Фото: Газета.Ru
Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что исторически все вирусные пандемии имеют три волны. Поскольку в случае с COVID-19 первая волна уже прошла, еще два всплеска стоит ожидать осенью и весной.
Пальцев также пояснил, что вторая волна, как правило, по силе превосходит первую, а третья наоборот оказывается менее активной за счет появления коллективного иммунитета.
Он добавил, что для полного исчезновения вируса необходимо, чтобы переболело 95% населения.
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Коронавирус , Другое , Михаил Пальцев , МГУ , РАН
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