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В России назвали даты вакцинации граждан от коронавируса 

Lenta.ru 3 часа назад
В России назвали даты вакцинации граждан от COVID-19
Фото: РИА Новости
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Гинцбург назвал вероятные даты начала вакцинации граждан от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, перед вакцинацией Росздравнадзор проведет проверку препарата, которая займет 10-12 дней.

«И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнет развозить вакцину», — сказал глава центра.

Он добавил, что гражданская вакцинация в России может начаться 15-20 сентября.
Говоря о сроках поставки в Москву, Гинцбург заявил, что вакцина будет доставлена в столичные клиники 3 сентября, в 4-5 сентября начнутся пострегистрационные испытания. Он отметил, что 30 тысяч доз вакцины уже готовы для испытаний, а также 10 тысяч доз плацебо. Производить вакцины планируют компании «Генериум», «Биннофарм» и «Р-фарм».
Ранее сообщалось, что российское Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину в виде порошка, разработанную центром Гамалеи. Министерство выдало регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио». Она выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения.
О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа. Первыми вакцинацию пройдут врачи и пациенты из групп риска.
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Комментарии 2
Коронавирус , Александр Гинцбург , Владимир Путин , Р-Фарм , Росздравнадзор
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