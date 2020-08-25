В России назвали даты вакцинации граждан от COVID-19

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Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Гинцбург назвал вероятные даты начала вакцинации граждан от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, перед вакцинацией Росздравнадзор проведет проверку препарата, которая займет 10-12 дней.

«И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнет развозить вакцину», — сказал глава центра.

Он добавил, что гражданская вакцинация в России может начаться 15-20 сентября.

Говоря о сроках поставки в Москву, Гинцбург заявил, что вакцина будет доставлена в столичные клиники 3 сентября, в 4-5 сентября начнутся пострегистрационные испытания. Он отметил, что 30 тысяч доз вакцины уже готовы для испытаний, а также 10 тысяч доз плацебо. Производить вакцины планируют компании «Генериум», «Биннофарм» и «Р-фарм»

Ранее сообщалось, что российское Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину в виде порошка, разработанную центром Гамалеи. Министерство выдало регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио». Она выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения.