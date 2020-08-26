Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, кто чаще всего умирает от коронавируса 

Ura.Ru и ещё 1 1 час назад
Стало известно, кто чаще всего умирает от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Выяснилось, какие пациенты чаще всего гибнут из-за коронавируса. Обычно это люди с диабетом и еще несколькими заболеваниями, рассказали американские ученые в пресс-релизе исследования Тулейнского университета.

«Ожирение, диабет и преддиабет, высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина являются предикторами большего количества случаев смерти у пациентов. Чем больше таких диагнозов у вас есть, тем хуже будет исход», — цитирует ведущего автора исследования доктора Джошуа Денсона EurekAlert.

Всего исследователи проанализировали 287 человек, которые попали в больницы с гипертонией, ожирением, диабетом и низким количеством липопротеинов в крови. Больных разделили на тех, у кого есть метаболический синдром (совокупность перечисленных заболеваний) и тех, у кого его нет.
В итоге 56% людей с метаболическим синдромом оказались в отделениях интенсивной терапии. Также 48% потребовалась искусственная вентиляция легких. 26% больных с синдромом умерли. Среди тех, у кого метаболический синдром не наблюдался, в интенсивную терапию попали всего 24%, а скончались только 10%.
22 августа стало известно, что более 50% россиян не готовы привиться от коронавируса. Тем не менее, российский препарат испытают на десятках тысяч граждан, пишет агентство Nation News.
Ura.Ru: последние новости
В Минздраве предупредил о фейке по предзаказу вакцины от COVID В Минздраве предупредил о фейке по предзаказу вакцины от COVID ВОЗ предсказала резкое увеличение числа смертей в Европе от коронавируса ВОЗ предсказала резкое увеличение числа смертей в Европе от коронавируса В клинике, где лечат Навального подделывают диагнозы. Украинский политик выступил с разоблачением В клинике, где лечат Навального подделывают диагнозы. Украинский политик выступил с разоблачением
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Опубликована новая статистика по COVID-19
Опубликована новая статистика по COVID-19
Перечислены последствия заражения коронавирусом
Перечислены последствия заражения коронавирусом
Объяснено тяжелое течение COVID-19 у полных людей
Объяснено тяжелое течение COVID-19 у полных людей
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как моментально удалить занозу
03:55
Как моментально удалить занозу
ЗОЖ Народная медицина
Почему в организме образуются тромбы
04:03
Почему в организме образуются тромбы
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
06:13
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
ЗОЖ
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
03:18
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
ЗОЖ
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
00:15
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
ЗОЖ Коронавирус
Названа опасность кошачьих царапин
02:52
Названа опасность кошачьих царапин
Болезни и лекарства ЗОЖ
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение