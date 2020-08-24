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Раскрыта причина опасной формы коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта причина опасной формы коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые Каролинского института в Швеции раскрыли возможную причину, почему иммунная система человека способствуют развитию тяжелой формы COVID-19. Об аномальном поведении специфических иммунных клеток, которое может быть причиной опасных осложнений, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.
В ходе исследования специалисты проанализировали образцы крови 27 пациентов с умеренной (10 человек) и тяжелой (17 человек) коронавирусной инфекцией. В качестве контрольной группы использовались образцы крови 17 здоровых людей. Оказалось, что при заражении SARS-CoV-2 цитотоксичные лимфоциты, называемые натуральными киллерами (NK-клетками) рано активируются, однако функционируют по-разному при тяжелом и умеренном течении COVID-19.
NK-клетки тяжелых пациентов, как правило, демонстрировали более высокую экспрессию белков перфорина, NKG2C и Ksp37, что, по мнению исследователей, отражает высокий уровень так называемых адаптивных натуральных киллеров. Адаптивные NK-клетки способны с большей эффективностью убивать клетки-мишени по сравнению с другими NK-клетками.
В настоящее время исследователи изучают, в какой степени иммунный ответ, опосредованный NK-клетками и наблюдаемый у критически больных пациентов, может способствовать тяжелой форме COVID-19.
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