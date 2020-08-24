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Названы регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
Названы регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
Фото: РИА Новости
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) — в Москве, Подмосковье, Камчатском крае, Смоленской области, Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0%, 2. Москва, Московская область, Камчатский край, Смоленская область, Чеченская Республика — 0,2%", — говорится в сообщении.

Прирост 0,3% зарегистрирован в Магаданской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Тамбовской области, Тульской области, Еврейской автономной области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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