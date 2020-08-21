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ВОЗ назвала сроки окончания пандемии 

Анастасия Иванова 16 часов назад
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отвел два года для завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Гебреисус напомнил, что эпидемия испанки, которая была в 1918 году, длилась на протяжении двух лет. Он также отметил, что сейчас техническое развитие и знания способны остановить пандемию:

«У нас сейчас больше технологий, конечно, большее число связей, вирус имеет больше шансов распространиться, довольно быстро».

Глава ВОЗ добавил, что создание вакцины от коронавируса сразу не приведет к исчезновению заболевания.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России на выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом.
Коронавирус , Видео , ВОЗ
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