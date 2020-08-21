ВОЗ назвала сроки окончания пандемии 

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отвел два года для завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Гебреисус напомнил, что эпидемия испанки, которая была в 1918 году, длилась на протяжении двух лет. Он также отметил, что сейчас техническое развитие и знания способны остановить пандемию:

«У нас сейчас больше технологий, конечно, большее число связей, вирус имеет больше шансов распространиться, довольно быстро».

Глава ВОЗ добавил, что создание вакцины от коронавируса сразу не приведет к исчезновению заболевания.