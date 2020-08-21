ВОЗ отвела коронавирусу два года 

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отвел два года для завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Директор ВОЗ напомнил, что эпидемия испанки, которая разразилась в 1918 году, длилась два года. «У нас сейчас больше технологий, конечно, большее число связей, вирус имеет больше шансов распространиться, довольно быстро», — сказал он. При этом отмечается, что техническое развитие и знания могут помочь остановить пандемию.

Аданом Гебреисус также отметил, что создание вакцины от нового коронавируса не приведет сразу к прекращению заболевания.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 23 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 280 тысяч. За весь период пандемии скончались 795 тысяч заболевших.