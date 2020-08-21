Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВОЗ отвела коронавирусу два года 

Lenta.ru и ещё 14 30 минут назад
ВОЗ отвела коронавирусу два года
Фото: Lenta.ru
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отвел два года для завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Директор ВОЗ напомнил, что эпидемия испанки, которая разразилась в 1918 году, длилась два года. «У нас сейчас больше технологий, конечно, большее число связей, вирус имеет больше шансов распространиться, довольно быстро», — сказал он. При этом отмечается, что техническое развитие и знания могут помочь остановить пандемию.
Аданом Гебреисус также отметил, что создание вакцины от нового коронавируса не приведет сразу к прекращению заболевания.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 23 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 280 тысяч. За весь период пандемии скончались 795 тысяч заболевших.
Последние новости
Россияне обрели бесплатный онлайн-доступ к врачам Россияне обрели бесплатный онлайн-доступ к врачам Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле Врач объяснил отправку Навального в Германию Врач объяснил отправку Навального в Германию
Коронавирус , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа новая группа риска при эпидемии COVID-19
Названа новая группа риска при эпидемии COVID-19
Как алкоголь влияет на потенцию
Как алкоголь влияет на потенцию
Переносчики нового вируса обитают в России
Переносчики нового вируса обитают в России
Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
00:15
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
ЗОЖ Коронавирус
Названа опасность кошачьи царапин
02:52
Названа опасность кошачьи царапин
Болезни и лекарства ЗОЖ
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Как предупредить появление онкологии
03:18
Как предупредить появление онкологии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда трещины на пятках указывают на опасность
04:21
Когда трещины на пятках указывают на опасность
ЗОЖ
На видео попало производство вакцины от COVID
00:26
На видео попало производство вакцины от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как мягко очистить кишечник от шлаков
02:49
Как мягко очистить кишечник от шлаков
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение