Как проходит вторая волна коронавируса в Европе 

Власти делают вывод, что передача вируса усиливается, при этом заражается все больше молодых людей. Реагируя на статистику, которая дает худшие показатели с марта-апреля, одни страны возвращают ранее отмененные карантинные меры, другие вводят новые.

Европа заходит на второй круг ограничений из-за «второй волны» коронавируса. В ряде стран наблюдается не просто скачок, а рекордный прирост зараженных за несколько месяцев.

Плещешь ты, когда захочешь

Во Франции за сутки выявлено больше 4700 новых инфицированных — столько бывало в самый разгар эпидемии в марте-апреле. Причем по сравнению с предыдущим днем цифры порой увеличиваются на 40% и больше. Власти делают вывод, что передача вируса усиливается, при этом заражается все больше молодых людей.

В Испании совершенно четкая вторая волна. В августе прибавляется в среднем по 3-4 тысячи зараженных, а 11-го зафиксировали максимальный прирост аж с конца марта — больше 6 тысяч новых случаев.

В Германии сегодня выявляют больше 1500 инфицированных каждый день — так было конце апреля. Причем весной эта страна одной из первых в Западной Европе сумела сдержать эпидемию, а сейчас — в тройке антилидеров по приросту, вслед за Францией и Испанией.

Великобритания — четвертая по ежедневно выявленным новым случаям, впрочем, показатели там держатся примерно на одном уровне все лето. А вот в Италии прирост вырос до максимума с конца мая — 840 зараженных за сутки.

Всегда быть в маске — судьба моя

Реагируя на статистику, одни страны возвращают ранее отмененные карантинные меры, другие вводят новые. Но в целом власти пока не могут придумать ничего лучше, чем усиливать масочный режим, вводить полицейский контроль и увеличивать штрафы.

Во Франции в каждом третьем городе ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах, в том числе на открытом воздухе. В курортной Ницце велели быть в масках даже на природе, передает «Интерфакс».

В Испании вообще обязали носить маски всегда и везде. При этом многие игнорируют требование, несмотря на то, что за этим пытаются строго следить. Люди под разными предлогами нарушают режим, особенно молодежь, или надевают маску только тогда, когда видят полицейского, пишет El País.

Конечно, маски всем надоели, но не только из-за жары и дискомфорта, но и потому, что люди не видят их наглядной пользы. «Испанцы задаются вопросом: если у нас маски сделаны обязательными по закону, почему же у нас самый высокий рост заболеваний в Европе?» — рассказывает корреспондент «Коммерсанта FM» в Европе Дарья Гаврилова

А еще некоторые страны проверяют и сажают на карантин тех, кто гостил этим летом у «неблагополучных» соседей. Причем рискуют все пассажиры. В Финляндии, к примеру, посадили на карантин весь самолет, прибывший из Македонии, решив, что там есть кто-то больной, сообщила главред издания «Новости Хельсинки» Ирина Табакова.