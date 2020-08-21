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Минздрав сообщил о мошенниках, предлагающих вакцину от коронавируса 

Анастасия Иванова 54 минуты назад
Минздрав предупредил о людях, предлагающих вакцину
Фото: depositphotos.com
Минздрав рассказал, что все объявления в Сети о продаже вакцины от коронавируса или предложения внести за нее предоплату публикуют мошенники. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, как сообщают РИА Новости.
«Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса — это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью»,
— предупредил Кузнецов.
Помощник министра здравоохранения также добавил, что Минздрав ждет от разработчика вакцины документы, которые подтверждают проведение большого пострегистрационного клинического исследования. Накануне стало известно, что в испытании примут участие 40 тысяч людей.
Напомним, что совсем недавно в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Европа вновь вводит ограничения из-за коронавируса.
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Коронавирус , Алексей Кузнецов , Минздрав РФ , РИА Новости
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