Минздрав предупредил о людях, предлагающих вакцину

Минздрав рассказал, что все объявления в Сети о продаже вакцины от коронавируса или предложения внести за нее предоплату публикуют мошенники. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов , как сообщают РИА Новости.

«Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса — это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью»,

— предупредил Кузнецов.

Помощник министра здравоохранения также добавил, что Минздрав ждет от разработчика вакцины документы, которые подтверждают проведение большого пострегистрационного клинического исследования. Накануне стало известно, что в испытании примут участие 40 тысяч людей.

Напомним, что совсем недавно в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.