«Боль на 9 баллов из 10»

"У меня 32 сутки болезни … Боли типа — жжёт, типа схваткообразный, типа давит, и типа режет и типа проволокой рвёт межреберные мышцы — локализация— ноги — спина, грудь, ягодицы, лампасная боль по ходу седалищного нерва.
Интенсивность болей в горячие дни с 11 по 21 сутки доходила до 9 баллов по 10-бальной шкале …в настоящий момент до 4 -5 баллов …жить можно!", — рассказывает женщина.
"Боль снимала по рекомендациям немецкого протокола, протокола отечественного и рекомендации коллеги-невролога— очень грамотного и продвинутого специалиста.
Резюмирую только как личный￼ опыт — ни в коем случае никому не навязываю … -терафлю — есть эффект не очень выраженный. -аспирин — эффекта нет. -парацетамол— эффекта нет. -Нестероидный противовоспалительный -ксефокам— нет эффекта — мильгамма (витамины группы в) в дозе в три раза выше суточной — нет эффекта -дексаметазон — есть эффект, но не полноценный (при попытке отказа — боль усилилась) — пластырь Версатис — есть эффект — годится для домашнего пользования. -кетонал — есть эффект …препарат нельзя много и часто. -тёплая до горячей ванна— есть эффект. — массаж — есть эффект непродолжительный — Габапентин — отличный эффект — препарат взяла торговой марки Нейронтин (не отечественный-не рекламка, делюсь опытом). Внимание— препарат рецептурный…", — поделилась врач.