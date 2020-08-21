«Боль на 9 баллов из 10»

Пандемия коронавируса не теряет своей силы, а статистика заражений по всему миру переходит немыслимые пределы. Миллины носителей вируса и сотни тысяч смертей во всех уголках планеты.

В России удалось избежать сокрушительных последствий вируса, однако в сутки продолжает прибавляться по несколько тысяч зараженных. Как выяснил "Рамблер", в Сети россияне рассказывают, как сильно ударил по их здоровью COVID-19 и как они боролись с инфекцией.

Так, в одном из сообществ в Facebook своей историей поделилась врач-кардиолог больная "короной". Женщина болеет уже месяц.

"У меня 32 сутки болезни … Боли типа — жжёт, типа схваткообразный, типа давит, и типа режет и типа проволокой рвёт межреберные мышцы — локализация— ноги — спина, грудь, ягодицы, лампасная боль по ходу седалищного нерва.

Интенсивность болей в горячие дни с 11 по 21 сутки доходила до 9 баллов по 10-бальной шкале …в настоящий момент до 4 -5 баллов …жить можно!", — рассказывает женщина.

Ужасные боли на протяжении всей болезни сопровождали усталость и слабость. Женщина поделилась своими методами борьбы с болями и вирусом. Однако важно понимать, что использовать эти меры на себе нужно только после консультации со специалистом.

"Боль снимала по рекомендациям немецкого протокола, протокола отечественного и рекомендации коллеги-невролога— очень грамотного и продвинутого специалиста.

Резюмирую только как личный￼ опыт — ни в коем случае никому не навязываю … -терафлю — есть эффект не очень выраженный. -аспирин — эффекта нет. -парацетамол— эффекта нет. -Нестероидный противовоспалительный -ксефокам— нет эффекта — мильгамма (витамины группы в) в дозе в три раза выше суточной — нет эффекта -дексаметазон — есть эффект, но не полноценный (при попытке отказа — боль усилилась) — пластырь Версатис — есть эффект — годится для домашнего пользования. -кетонал — есть эффект …препарат нельзя много и часто. -тёплая до горячей ванна— есть эффект. — массаж — есть эффект непродолжительный — Габапентин — отличный эффект — препарат взяла торговой марки Нейронтин (не отечественный-не рекламка, делюсь опытом). Внимание— препарат рецептурный…", — поделилась врач.

* Прим.ред. Орфография и пунктуация автора сохранены.