Названа причина повторного заражения коронавирусом 

Уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом сообщают ученые из Массачусетской больницы общего профиля.

Специалисты изучили селезенку и лимфатические узлы пациентов, погибших от вируса, и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, которые формируют иммунитет. Обычно в них созревают вырабатывающие антитела В-клетки, становящиеся долгоживущими клетками иммунной памяти. В-клетки позволяют организму быстро и эффективно идентифицировать патоген и атаковать его в случае повторного заражения.

Ключевую роль в образовании герминативных центров играют вспомогательные Т-клетки. Оказалось, что при тяжелом течении COVID-19 вспомогательные клетки не формируются. Причиной этого являются высокие уровни цитокинов.

Это открытие повлияет на дальнейшее использование вакцины. Так как она не повышает уровень циткоинов, то человек сможет подхватить верус и после выздоровления.