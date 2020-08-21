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Названа причина повторного заражения коронавирусом 

Анастасия Иванова 59 минут назад
Названа причина повторного заражения коронавирусом
Фото: depositphotos
Уровень некоторых цитокинов у больных COVID-19 может предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом сообщают ученые из Массачусетской больницы общего профиля.
Специалисты изучили селезенку и лимфатические узлы пациентов, погибших от вируса, и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, которые формируют иммунитет. Обычно в них созревают вырабатывающие антитела В-клетки, становящиеся долгоживущими клетками иммунной памяти. В-клетки позволяют организму быстро и эффективно идентифицировать патоген и атаковать его в случае повторного заражения.
Ключевую роль в образовании герминативных центров играют вспомогательные Т-клетки. Оказалось, что при тяжелом течении COVID-19 вспомогательные клетки не формируются. Причиной этого являются высокие уровни цитокинов.
Это открытие повлияет на дальнейшее использование вакцины. Так как она не повышает уровень циткоинов, то человек сможет подхватить верус и после выздоровления.
Ранее "Рамблер" сообщал о последствиях коронавируса.
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