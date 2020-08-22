Названы причины распространения COVID-19 в США

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Названы причины заболеваемости COVID-19 в США 

Газета.Ru и ещё 18 1 час назад
Вирусолог Константин Чумаков назвал причины высокой заболеваемости коронавирусом в США.

"Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах", — объяснил он в интервью "РБК".

По его словам, вирус был завезен и на западное, и на восточное побережья, а также в Нью-Йорк, Сиэтл, Сан-Франциско.
Чумаков отметил, что еще один важный фактор — это отсутствие серьезного карантина. Если в Китае и Европе вводились "драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей", не соблюдающих карантин, то в США такого не было.
По последним данным, В США коронавирус выявили у 5,6 млн человек, скончались 175 тысяч, выздоровели 1,9 млн
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Коронавирус , Видео , Другое , РБК
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