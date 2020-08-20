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Названы главные переносчики коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названы главные переносчики коронавируса
Фото: depositphotos
Врачи Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы выявили, какая группа людей чаще всего переносит коронавирусную инфекцию среди взрослого населения.
Оказалось, что главными переносчиками инфекции стали дети. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Pediatrics. Уровень вируса в дыхательных путях детей имеет гораздо более высокий уровень. Высокая нагрузка и становится решающим фактором при передаче вируса.
Даже когда у детей проявляются типичные для COVID-19 симптомы, они часто совпадают с распространенными детскими болезнями, включая грипп и простуду. Это затрудняет процесс установления точного диагноза.
Ранее "Рамблер" сообщал о главной уязвимости коронавируса.
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