Названы главные переносчики коронавируса 

Врачи Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы выявили, какая группа людей чаще всего переносит коронавирусную инфекцию среди взрослого населения.

Оказалось, что главными переносчиками инфекции стали дети. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Pediatrics. Уровень вируса в дыхательных путях детей имеет гораздо более высокий уровень. Высокая нагрузка и становится решающим фактором при передаче вируса.

Даже когда у детей проявляются типичные для COVID-19 симптомы, они часто совпадают с распространенными детскими болезнями, включая грипп и простуду. Это затрудняет процесс установления точного диагноза.