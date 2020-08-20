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Названы главные переносчики коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Названы главные переносчики коронавируса
Фото: NIAID
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы в США выяснили, что дети являются ключевыми переносчиками коронавирусной инфекции среди взрослого населения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Pediatrics.
В исследовании приняли участие 192 детей и подростков в возрасте от 0 до 22 лет, при этом у 49 был выявлен COVID-19, а еще 18 заболели позднее.
Оказалось, что инфицированные дети имеют значительно более высокий уровень вируса в дыхательных путях, чем госпитализированные взрослые в отделениях интенсивной терапии для лечения COVID-19.

Именно высокая вирусная нагрузка является главным фактором передачи вируса здоровому человеку.

Даже когда у детей проявляются типичные для COVID-19 симптомы, такие как лихорадка, насморк и кашель, они часто совпадают с распространенными детскими болезнями, включая грипп и простуду. Это затрудняет точный диагноз болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Исследователи оспорили текущую гипотезу о том, что, поскольку у детей меньше иммунных рецепторов для SARS-CoV2, это снижает вероятность заражения или развития серьезного заболевания. Результаты работы означают, что дети более заразны, чем взрослые, независимо от их предрасположенности к развитию инфекции COVID-19.
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