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Назван способствующий распространению коронавируса климат 

Lenta.ru 2 часа назад
Назван способствующий распространению COVID-19 климат
Фото: NIH
Влажный климат способствует распространению коронавируса. Об этом сообщается в исследовании ученых Университета Миссури (США), опубликованном в журнале Physics of Fluids.
Специалисты провели развернутые тесты и выяснили, что скорость распространения вирусных частиц выше в условиях влажного воздуха. Результаты названного исследования показали, что при влажном климате время активности вируса в выдыхаемых аэрозолях увеличивается в 23 раза по сравнению с жизнедеятельностью SARS-CoV-2 при сухом воздухе.
Влажность влияет на выдыхаемые человеком аэрозольные капли, так как воздух ускоряет процесс естественного высыхания. Также оказалось, что в условиях высокой влажности воздуха мелкие капли размером 50 микрон вылетают на расстоянии до пяти метров, тогда как при относительной влажности воздуха в 50 процентов это расстояние не превышает 3,5 метра.
Если воздух в помещении или на улице крайне сухой, то выбрасываемые в атмосферу при дыхании капли испаряются в течение 1,7 секунды. Специалисты выяснили, что в среднем почти 70 процентов выбрасываемых во время кашля вирусных частиц оседают на земле, тогда как остальные остаются на различных объектах.
В июле итальянские ученые заявили, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро уничтожить коронавирус. Оказалось, что даже кратковременное воздействие УФ-лучей способно инактивировать вирус в течение нескольких секунд.
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