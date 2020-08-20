Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 

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Стало известно, какие побочные эффекты может вызвать вакцина от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

Среди побочных эффектов в инструкции к препарату "Гам-КОВИД-Вак" значатся: озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота, снижение аппетита и аллергические реакции. В целом, это стандартный набор реакций на вакцинацию.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов, уточняется в инструкции.