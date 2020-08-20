Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 

Стало известно, какие побочные эффекты может вызвать вакцина от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.
Среди побочных эффектов в инструкции к препарату "Гам-КОВИД-Вак" значатся: озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота, снижение аппетита и аллергические реакции. В целом, это стандартный набор реакций на вакцинацию.
Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов, уточняется в инструкции.
Вакцина, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, стала первым препаратом для профилактики COVID-19. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоученые развеяли миф о риске заразиться коронавирусом через пищу.