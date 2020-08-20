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Эксперты подсчитали шансы подхватить COVID-19 в самолете 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Врачи выяснили, насколько опасны перелеты в пандемию
Фото: depositphotos
Перелеты в пандемию коронавируса нельзя назвать прямой угрозой для здоровья. К такому выводу пришли эксперты из Института медицинской вирусологии Университета Гете во Франкфурте. Об этом сообщает CNN.
Исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA Network Open, подтвердило низкую вероятность заболеть в ходе перелета.
Одним из объяснений низкого уровня риска стал тот факт, что воздух в салонах самолетов заменяется свежим каждые две-три минуты. Также минимизировать риски помогают современные фильтры, которые улавливают все загрязнения на борту.
Арнольд Барнетт, профессор статистики Школы менеджмента Sloan при Массачусетском технологическом институте, попытался количественно оценить шансы заразиться вирусом во время короткого полета (не более двух часов).
По его словам риск заражения во время полета составляет 1 шанс из 4300. С учетом, что все пассажиры носят маски. Эти шансы упадут до 1 из 7700, если между людьми будет одно пустое кресло.

"Самые опасные люди сидят с вами в одном ряду. В меньшей степени люди, сидящие впереди вас или позади вас", — отметил Барнетт.

И все-таки заразиться выйдет только в том случае, если вы будете сидеть рядом с активно болеющим человеком без маски.
Ранее "Рамблер" рассказывал о механизме заражения COVID-19.
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