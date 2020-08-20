Всемирная организация здравоохранения рассказала о возможных мутациях коронавируса. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на слова старшего эксперта в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.

Как отмечают специалисты, существенных мутаций в геноме коронавируса, которые свидетельствовали бы об ослаблении инфекции, не обнаружено.

"Мы в курсе о большом количестве вирологических документов и исследований, которые изучают возможные мутации вируса COVID-19. На данный момент значительных изменений в том, как вирус существует среди населения — нет", — сказала Смолвуд.

То есть сказать о том, что коронавирус сходит на нет, пока нельзя. Кетрин Смолвуд также добавила, что организация продолжает пристально изучать заболевание COVID-19, как в вопросе клинических проявлений, так и непосредственно ее вирусологический аспект.