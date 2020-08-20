Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВОЗ не зафиксировал значительных мутаций коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Всемирная организация здравоохранения рассказала о возможных мутациях коронавируса. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на слова старшего эксперта в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд.
Как отмечают специалисты, существенных мутаций в геноме коронавируса, которые свидетельствовали бы об ослаблении инфекции, не обнаружено.

"Мы в курсе о большом количестве вирологических документов и исследований, которые изучают возможные мутации вируса COVID-19. На данный момент значительных изменений в том, как вирус существует среди населения — нет", — сказала Смолвуд.

То есть сказать о том, что коронавирус сходит на нет, пока нельзя. Кетрин Смолвуд также добавила, что организация продолжает пристально изучать заболевание COVID-19, как в вопросе клинических проявлений, так и непосредственно ее вирусологический аспект.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие последствия для здоровья вызывает COVID-19.
Комментарии
Коронавирус , Видео , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мягко очистить кишечник от шлаков
Как мягко очистить кишечник от шлаков
Перечислены последствия заражения коронавирусом
Перечислены последствия заражения коронавирусом
Развеян миф о вреде сухого вина
Развеян миф о вреде сухого вина
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Как предупредить появление онкологии
03:18
Как предупредить появление онкологии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда трещины на пятках указывают на опасность
04:21
Когда трещины на пятках указывают на опасность
ЗОЖ
На видео попало производство вакцины от COVID
00:26
На видео попало производство вакцины от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как мягко очистить кишечник от шлаков
02:49
Как мягко очистить кишечник от шлаков
ЗОЖ Народная медицина
Что делать, если появилась перхоть
06:05
Что делать, если появилась перхоть
ЗОЖ
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
04:23
Как избавиться от свинцовой тяжести в ногах
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение