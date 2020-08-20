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Ученые доказали, что замороженная еда может переносить коронавирус 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Доказано, что замороженная еда может переносить COVID
Фото: Газета.Ru
В Сингапуре биологи доказали, что замороженная еда могла вызвать вспышки коронавируса в Китае, Вьетнаме и других странах. Исследование опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

"Частицы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды", — говорится в документе.

Отмечается, что вирус оставался жизнеспособным в свинине, курятине и форели в течение трех недель.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.
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