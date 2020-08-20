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Китай оценил российскую вакцину от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 8 21 минуту назад
Китай оценил российскую вакцину от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом в четверг, 20 августа, говорится в сообщении посольства России в Пекине.
Академик также поздравил Россию с завершившейся регистрацией медикамента. Он отметил, что препарат безопасен в использовании и китайские ученые активно взаимодействуют с российскими коллегами по вопросам, связанным с разработкой новой вакцины от коронавируса.
Ранее стало известно, что Мексика захотела присоединиться к третьей фазе испытаний «Спутника V». Кроме того, российской вакциной заинтересовались власти Вьетнама, заявившие о готовности приобрести препарат. Республика Сербская, составная часть Боснии и Герцеговины, также захотела приобрести российскую вакцину от коронавируса. Ее власти намерены купить 1 миллион экземпляров «Спутника V».
В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. На портале приведена вся информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.
11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе.
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Коронавирус , Новости , Владимир Путин
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