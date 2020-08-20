Китай оценил российскую вакцину от коронавируса 

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом в четверг, 20 августа, говорится в сообщении посольства России в Пекине.

Академик также поздравил Россию с завершившейся регистрацией медикамента. Он отметил, что препарат безопасен в использовании и китайские ученые активно взаимодействуют с российскими коллегами по вопросам, связанным с разработкой новой вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно, что Мексика захотела присоединиться к третьей фазе испытаний «Спутника V». Кроме того, российской вакциной заинтересовались власти Вьетнама, заявившие о готовности приобрести препарат. Республика Сербская, составная часть Боснии и Герцеговины, также захотела приобрести российскую вакцину от коронавируса. Ее власти намерены купить 1 миллион экземпляров «Спутника V».

В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. На портале приведена вся информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.