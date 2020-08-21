Минздрав сообщил о мошенниках, предлагающих вакцину 

"Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса — это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью", — подчеркнул он.