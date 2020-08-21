Минздрав сообщил о мошенниках, предлагающих вакцину 

Минздрав предупредил, что все объявления в интернете о продаже вакцины от коронавируса или предложения внести за нее предоплату публикуют мошенники.
Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса — это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью", — подчеркнул он.
Кузнецов также добавил, что Минздрав ждет от разработчика вакцины документы о проведении большого пострегистрационного клинического исследования.
Накануне стало известно, что эти испытания начнутся на следующей неделе, в них примут участие 40 тысяч человек.
На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.