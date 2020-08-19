В Азии сообщили о мутации коронавируса

Агентство «Reuters» приводит слова старшего консультанта Национального университета Сингапура Пола Тамбьяха, утверждающего, что глобальное распространение этой мутации совпало с падением числа смертельных исходов. Он полагает, что это может быть хорошей новостью для человечества.

Это естественный процесс, большинство вирусов, мутируя, становятся менее смертоносными. Малайзийские исследователи говорят, что обнаруженный ими штамм вируса в десять раз более заразен чем прежний, они опасаются, что вакцины против него не сработают. Но другие ученые с этим не согласны, так как в вирусе не меняется механизм воздействия на иммунную систему, и она его распознает.

Еще в июне итальянские врачи сообщили, что вирус значительно ослаб и стал намного менее летальным по сравнением с тем, что наблюдалось в разгар пандемии.

У него появилось в четыре-пять раз больше шипов, с помощью которых он подсоединяется к клеткам человека. Но это не влияет на его способность размножаться.