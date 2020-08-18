Об этом сообщили в ВОЗ.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коллективный иммунитет не спасет от коронавируса. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Мы еще очень далеки от уровня иммунитета, позволяющего победить COVID-19. Коллективный иммунитет — это не то решение, которое может стать нашим спасением",
— цитирует ТАСС мирового эксперта.
Он отметил, что сегодня необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые могли бы остановить распространение коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к коронавирусу.
В свою очередь старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд заявил, что начало повсеместной вакцинации против гриппа поможет снизить нагрузку на больницы и упростить борьбу с COVID-19. Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в осенне-зимний период в страну придут новые типы вируса гриппа, от которых ранее россияне не прививались.