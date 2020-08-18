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Мировые эксперты заявили, что коллективный иммунитет не спасет от коронавируса 

Letidor.ru и ещё 39 1 час назад
Коллективный иммунитет не спасет от коронавируса
Фото: Letidor.ru
Об этом сообщили в ВОЗ.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коллективный иммунитет не спасет от коронавируса. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы еще очень далеки от уровня иммунитета, позволяющего победить COVID-19. Коллективный иммунитет — это не то решение, которое может стать нашим спасением",

— цитирует ТАСС мирового эксперта.
Он отметил, что сегодня необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые могли бы остановить распространение коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к коронавирусу.
В свою очередь старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлворд заявил, что начало повсеместной вакцинации против гриппа поможет снизить нагрузку на больницы и упростить борьбу с COVID-19. Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в осенне-зимний период в страну придут новые типы вируса гриппа, от которых ранее россияне не прививались.
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Коронавирус , Новости , Анна Попова , ВОЗ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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