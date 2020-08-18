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Об этом сообщили в ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коллективный иммунитет не спасет от коронавируса. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы еще очень далеки от уровня иммунитета, позволяющего победить COVID-19. Коллективный иммунитет — это не то решение, которое может стать нашим спасением",

— цитирует ТАСС мирового эксперта.

Он отметил, что сегодня необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые могли бы остановить распространение коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор назвал количество россиян с иммунитетом к коронавирусу.